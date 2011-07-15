В России резкро вырастут цены на все товары из-за падения доллара и евро - Улюкаев

Цены на все товары в России резко вырастут, поскольку и доллар, и евро упали практически одновременно, друг за другом. Об этом заявил в интервью телеканалу Russia Today первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По его словам, ЦБ РФ проводит политику инфляционного таргетирования и плавающего курса рубля. "Возможно, это не полностью плавающий курс, но мы очень близки к этому, - отметил Улюкаев. - Иначе говоря, мы не удерживаем курс рубля искусственно на том или ином уровне - ни с точки зрения номинала, ни с точки зрения реальной ценности". "Другими словами, у нас нет возможности девальвировать или ревальвировать рубль, - заявил первый зампред ЦБ РФ. - Все зависит от ситуации на рынке и соотношения спроса и предложения. Мы полагаемся на рынок и проводим политику гибкого курса".

Улюкаев признал, что кредитные ставки в России высоки, и это во многом объясняется инфляцией. Кредитные ставки никогда не могут быть ниже, чем депозитные, а депозитные ставки очень сильно зависят от инфляции. В этом году планируется снизить инфляцию в России до 7%, а через два-три года - до 5%. Как только удастся снизить инфляцию, начнут снижаться и кредитные ставки, отметил он. Второй важный момент - это объем выделяемых кредитов. "Сейчас и в мире, и по России ликвидности много. Поэтому объемы кредитования растут, но темпы этого роста не очень большие - 16-17%. Например, в июне номинальный рост по сравнению с июнем прошлого года составил 16 проц. Мне кажется, это неплохой показатель", - сказал Улюкаев.

В настоящее время в России действительно отрицательная реальная процентная ставка по депозитам, но примерно так же обстоит дело во всем мире, отметил зампред ЦБ. К сожалению, текущий период отмечен очень низкими процентными ставками в мировом масштабе – по причине кризиса. Сейчас нам предстоит долгий путь реабилитации после кризиса, прежде чем все процентные ставки нормализуются. По оценке Улюкаева, нынешняя процентная ставка по вкладам является невысокой, но комфортной, и отражением этого служит наблюдаемая сейчас динамика вкладов – как розничных, так и корпоративных. Динамика роста объема вкладов в российских банках в нынешнем году не столь высока, как в 2010 г, потому что люди начали тратить деньги на приобретение товаров и услуг. Они уже не так опасаются за свое будущее, как в предыдущий период, во время кризиса.

Отвечая на вопрос, зачем Россия собирается вводить собственную национальную платежную систему и будет ли она конкурентоспособна, Улюкаев сказал, что "это очень сложный, комплексный вопрос. Во-первых, когда у вас есть собственная платежная система, это не значит, что вы не используете другие системы. Конечно, наши банки и граждане будут и дальше пользоваться Visa, MasterCard, Diners Club – всем, что есть в мире. Но в силу ряда причин у нас появится механизм – система – посредством которой российские банки, компании и физические лица смогут управлять своими платежами и расчетами. К тому же это бизнес: если кто-то верит в его перспективность и готов вложить в это деньги – так тому и быть. Потому что это будет деловым предприятием для ряда банков, включая Сбербанк (SBER) и другие крупные банки, это их позиция".