Обама потребовал от конгресса решить вопрос потолка госдолга за ближайшие 36 часов

Президент США Барак Обама потребовал от лидеров конгресса прийти к согласию по вопросу о поднятии потолка госдолга за ближайшие 36 часов, сообщает в четверг газета Washington Post.

От решения по этому вопросу зависит, объявят ли США дефолт по своим долговым обязательствам 2 августа, или нет.

По словам Обамы, демократы и республиканцы должны найти компромисс к утру субботы. Иначе, приводит его слова газета, им придется работать в Белом доме все выходные.

Ранее министр финансов США Тим Гайтнер заявил, что уже 2 августа США объявят дефолт из-за того, что республиканцы не хотят увеличивать потолок госдолга. В результате возникшая в экономике ситуация может привести к повторению депрессии 1930-х годов и крупнейшему кризису в масштабах всего мира.

По словам Гайтнера, у конгресса остались считаные дни, чтобы поднять потолок госдолга, до наступления необратимых последствий в экономике США. Переговоры между Обамой и республиканцами, которые контролируют палату представителей конгресса США, на данный момент ни к чему не привели.

Республиканцы настаивают, что повышать потолок госдолга было бы безответственным с учетом того, что Белый дом не хочет сокращать госпрограммы, выделение средств на которые увеличивает дефицит бюджета.

В начале недели Обама заявил, что если в начале августа США объявят дефолт, он не может гарантировать выплату пенсий, пишет «Газета.Ru».