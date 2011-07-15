На сегодняшних торгах евро будет в диапазоне 1.41-1.43 - эксперт

На торгах в пятницу, 15 июля, евро будет торговаться в диапазоне 1.41-1.43, фунт – в рамках 1.6050-1.6250, доллар/франк не выйдет за пределы 0.8100-0.8200, а доллар/иена - 78.50-79.50, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в пятницу наибольший интерес будут вызывать публикации экономических данных по США: цифры по инфляции потребительских цен, производственному сектору и индикатору потребительской уверенности от университета Мичигана. Вряд ли рынок ожидают новостные сюрпризы и резкие движения в последний торговый день недели.