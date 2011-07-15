Остаток средств на корсчетах банков сократился до 18,114 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 14 июля 2011 года сократился на 6% и на начало дня 15 июня составил 18,114 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 18%, или на 2,820 млрд. грн.