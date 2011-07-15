Банк "Надра" обнародовал данные об изменении структуры своих акционеров
Банк "Надра" (Киев) на сайте раскрытия информации ГКЦБФР обнародовал данные об изменении структуры своих акционеров.
По данным банка, после допэмиссии акций на 3,5 млрд. грн. 89,9659% в уставном капитале владеет Centragas Holding AG (Вена, Австрия) (по данным СМИ компанию контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ – УНИАН).
Пакеты акций, принадлежащих кипрским компаниям, сократились: Novartik Trading Limited - с 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - с 30,7406% до 3,0845%.
Как сообщалось, временный администратор банка «Надра» 28 марта 2011 года принял решение о проведении дополнительной эмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличится с 390,36 млн. грн. – до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Размещение 350 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн. было закрытым.
Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Centragas Holding приобрести более 50% в капитале проблемного банка «Надра».
Банк «Надра» 29 апреля 2011 года сообщил о завершении размещения акций дополнительной эмиссии на сумму 3,5 млрд. грн. Компания Centragas Holding AG и "Надра Банк" подписали договор купли-продажи акций, согласно которому все 100% акций дополнительной эмиссии приобретает компания Centragas Holding AG.
С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация Национального банка Украины.
По оценкам аудиторов, по состоянию на 1 октября 2010 года для возобновления нормальной работы банка необходимо было около 8,8 млрд. грн.
Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.
В 2010 году банк «Надра» получил прибыль в размере 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.