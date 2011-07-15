Межбанк: котировки немного выросли - 7,9970/7.9995 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,993/7,9950, к 12:00 немного расширился спрэд 7.9970/7.9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2841/45, к 12:00 цены вернулись к 0,2841/45. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 28.1324 (0.0424).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4139/41, изменяясь в достаточно широком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,3060/11,3105, к 12:00 цены зафиксировались 11.3058/11.3133.