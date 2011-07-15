Норма закона о подаче деклараций госслужащими будет согласована до конца года – ГНСУ

Законодательная норма, регламентирующая место предоставления государственными служащими деклараций о полученных доходах, будет урегулирована до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу,15 июля, во время брифинга сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Степан ДУСЯК.

По его словам, в старом налоговом законодательстве была заложена норма, согласно которой госслужащие предоставляли декларации о доходах по месту своей работы. Данные декларации хранятся в отделах кадров. В новом Налоговом кодексе есть норма, которой предусматривается, что все декларации предоставляются в органы ГНСУ, там их обрабатывают и могут выдавать копии, или соответствующие справки для предоставления в госучреждениях.

«Эта норма (в новом Налоговой кодексе – УНИАН) прошла. В законе о противодействии и предупреждении коррупции выписана другая норма: до создания специального органа эти декларации будут предоставляться по месту работы», - отметил С.ДУСЯК.

По его словам, до конца года данные нормы должны быть согласованы.