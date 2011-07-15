Количество "упрощенцев" за год сократилось на 127 тыс. - до 1 млн.

На 1 июля 2011 года в Украине было зарегистрировано около 1 млн. предпринимателей-«упрощенцев», что на 127 тыс. меньше по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Степан ДУСЯК.

«Мы не отслеживаем каждого персонально, но большинство из них имели возможность перейти на общую систему (налогообложения – УНИАН), и они туда перешли… Многие вынуждены были перейти», - сказал он.

Всего же на 1 июля т.г. в Украине насчитывалось 2,429 млн. предпринимателей, что на 41 тыс. меньше по сравнению с данными на 1 июля 2010 года.