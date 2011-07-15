За 2010 год доход свыше 1 млн. грн. задекларировали более 6,6 тыс. человек

По итогам декларационной кампании за 2010 год в Украине доход выше 1 млн. грн. задекларировали 6661 человек - на 506 человек больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Степан ДУСЯК.

По его словам, больше всего таких граждан в Киеве (937), а также в Днепропетровске, Донецке и Харьковской области. Самая большая сумма задекларированного дохода превышает 700 млн. грн.

«Миллиардеров нет», - констатировал С.ДУСЯК.

По итогам 2010 года граждане задекларировали в Украине 20,9 млрд. грн. доходов, что на 14,7%, или на 2,7 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным показателем 2009 года. «Это (рост задекларированного дохода – УНИАН) был не самый оптимистический вариант», - отметил представитель ГНСУ.

На 1 июня 2011 года декларации о полученных в прошлом году доходах предоставили 607,7 тыс. граждан, что на 61,1 тыс. больше, чем в 2010 году. В то же время ГНСУ на сегодня провела расчет по декларациям 582,7 тыс. граждан (95,9%).

Самые большие доходы, которые декларируют граждане, - «традиционно инвестиционная прибыль, иностранные доходы, доходы нерезидентов, наследство», отметил С.ДУСЯК.

По его словам, для получения налогового кредита декларации предоставили 183,4 тыс. граждан, что на 4,4 тыс. меньше, чем в прошлом году. «У нас сохранилась тенденция к ежегодному увеличению деклараций, которые подаются в налоговую службу. Они начались в 2005 году… так эти темпы и растут. Нас пока не удовлетворяет уменьшение активности по подачи деклараций для получения налогового кредита… Сейчас количество таких деклараций сократилось до 183 тыс. При этом такая тенденция (к сокращению) продолжается из года в год», - говорит С.ДУСЯК.

К возмещению сумм по налоговому кредиту на сегодня начислено 117,9 млн. грн.

С.ДУСЯК напомнил, что декларации по налоговому кредиту будут приниматься до 31 декабря.

Также он отметил, что после окончания декларационной кампании ГНСУ привлекла к налогообложению более 1,5 тыс. граждан, среди которых 18 человек, доход которых в 2010 году составил больше 1 млн. грн. «Только этими 18 гражданами задекларировано почти 200 млн. грн. доходов», - сообщил он.

За прошлый год ГНСУ привлекла к налогообложению почти 50 тыс. граждан, которые купили автомобили через аукционы. В частности, независимо от цены покупки таких авто для них была проведена рыночная оценка их стоимости для уплаты согласно этому соответствующих взносов в Пенсионный фонд. «То есть экспертная оценка специальных служб, специальных фирм, которые имеют на это лицензию, - эта сумма бралась за основу. Она не является самой высокой, ниже рыночной, но она в десятки раз выше той, которой пользовались продавцы и покупатели», - сказал С.ДУСЯК. Всего по таким декларациям начислено 26 млн. грн. к уплате.

Также ГНСУ привлекла к налогообложению более 16 тыс. лиц, которые сдавали в аренду недвижимое имущество.

Почти 1 млрд. грн. задекларировали граждане от получения иностранных доходов. «Также мы привлекли к налогообложению нерезидентов, граждан иностранных государств, которые получили доходы с происхождением в Украине. Около 300 млн. грн. они задекларировали свои доходы и заплатили налоги в Украине», - отметил С.ДУСЯК. Сумма задекларированных доходов от инвестиционной деятельности в 2010 году составила 3,1 млрд. грн., по наследству - 2,7 млрд. грн.