ГНСУ сокращает разрыв между прогнозными и фактическими показателями поступлений - Клименко

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) сокращает разрыв между прогнозными и фактическими налоговыми поступлениями в бюджет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом заявил во время заседания коллегии ведомства заместитель председателя Государственной налоговой службы Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, в июне разница между прогнозными данными и реальными поступлениями составила 8%, тогда как в мае это было 10%, в апреле – 19%.

«Еще никто и никогда не смог достичь стопроцентной точности, но хотеть этого нужно. В ближайшее время мы планируем предпринять еще несколько шагов для повышения качества нашей ведомственной аналитики», - отметил А.КЛИМЕНКО.

«На начало года предусматривалось недовыполнение плана по сбору НДС и налога на прибыль. Но по итогам пяти месяцев т.г. мы имеем 5 млрд. грн. дополнительных поступлений», - сказал он.

Замглавы ведомства также пообещал, что прогнозно-аналитические группы в региональных подразделениях ГНСУ будут усиливаться новыми методиками и квалифицированными кадрами.