Налоговики в первом полугодии предупредили незаконное возмещение НДС на 2,5 млрд. грн.

Налоговики в первом полугодии предупредили незаконное возмещение НДС на сумму 2,5 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом сказал первый заместитель председателя ГНСУ–начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ во время оперативного совещания относительно результатов работы налоговой милиции в первом полугодии 2011 года.

При взаимодействии с другими подразделениями налоговой службы за счет возмещения ущерба по уголовным делам и взысканий по результатам инициированных проверок в бюджет направлено почти 900 млн. грн., по законченным расследованиям уголовных дел возмещено больше 300 млн. грн. нанесенного государству ущерба.

Кроме того, в первом полугодии т.г. налоговики прекратили незаконный оборот товаров на сумму почти 550 млн. грн. Также были взысканы неуплаченные налоги с субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от налогообложения воспользовались услугами «конвертационных» центров (80 предприятий), в сумме 220 млн. грн.

Налоговики в январе-июне выявили серьезные нарушения тендерных процедур за государственные средства, по результатами которых в бюджет дополнительно направлено 120 млн. грн.

За отчетный период налоговиками выявлено почти 2,9 тыс. преступлений. Девять из десяти обнаруженных преступлений тяжкие и особенно тяжкие, большая часть из них – уклонение от уплаты налогов в особенно больших размерах. В суд направленно 1386 уголовных дел.