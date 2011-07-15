Налоговая милиция за полгода выявила почти три тысячи преступлений

Налоговая милиция Государственной налоговой службы Украины за 6 месяцев текущего года выявила почти три тысячи преступлений.

Об этом заявил первый заместитель председателя ГНС Украины – начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ во время оперативного совещания о результатах работы налоговой милиции в первом полугодии 2011 года, сообщает пресс-служба ГНС.

“Основной составляющей работы налоговой милиции ГНС Украины является противодействие преступности в сфере налогообложения, - отметил А.ГОЛОВАЧ. – Своевременное выявление «теневых» схем уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств и, собственно, прекращение применения таких схем, борьба с незаконным оборотом товаров – главные задачи, возложенные государством на подразделения налоговой милиции, слаженность работы которых гарантирует экономическую безопасность страны”.

По его информации, во взаимодействии с другими подразделениями налоговой службы за счет возмещения ущерба по уголовным делам и взысканий по результатам инициированных проверок в бюджет направлено почти 900 млн. грн., по результатам расследования уголовных дел возмещено более 300 млн. грн. нанесенного ущерба, предупреждено незаконное возмещение НДС в сумме 2,5 млрд. грн., прекращен незаконный оборот товаров на сумму почти 550 млн. грн., с субъектов ведения хозяйства, которые с целью уклонения от налогообложения воспользовались услугами так называемых конвертационных центров (в этом году их выявлено 80), взыскано в бюджет 220 млн. грн. неуплаченных налогов. Разоблачены серьезные нарушения тендерных процедур за государственные средства, по результатам отработки которых в бюджет дополнительно направлено 120 млн. грн.