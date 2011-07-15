Розничный товарооборот предприятий в Украине за полгода вырос на 15%
18:30, 15 июля 2011Финансы
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Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-июне 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 15% по сравнению с январем-июнем 2010 года и составил 153,57 млрд. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.
По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-июня 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Киевской области – на 23,9% – до 7 млрд. 142,3 млн. грн., Черкасской области – на 20,7% – до 3 млрд. 136,6 млн. грн., Полтавской области – на 19,4% – до 3 млрд. 959,8 млн. грн.
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