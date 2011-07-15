Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9960-7,9995 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,993/7,9950, к 12:00 немного расширился спрэд 7,9970/7,9995. К закрытию торгов ценовые уровни расширили спрэд 7,9960/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2841/45, к 12:00 цены вернулись к 0,2841/45. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 28,1324 (0,0424).

К закрытию торгов цены зафиксировались 0,2843/46. В России курс доллар-рубль понизился на ТОМ’е, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1051 (-0,0049%).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4139/41, изменяясь в достаточно широком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,3060/11,3105, к 12:00 цены зафиксировались 11,3058/11,3133.

К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились 11,3135/ 11,3245.