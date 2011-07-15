Налоговики Житомирской области увеличили перечисления в бюджет на 26%

Налоговики Житомирской области за I полугодие 2011 г. увеличили перечисления в госбюджет на 26%, или на 107,7 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 370,4 млн. грн..

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ГНС Украины в Житомирской области.

В общий фонд собрано 318,7 млн. грн., что составляет 123,3% показателя января-июня 2010 года (дополнительно поступило 60,2 млн. грн.) Увеличены показатели по сбору налога на добавленную стоимость на 52,9 млн. грн. (на 46,2%), налога на прибыль предприятий - на 41,3 млн. грн. (на 52,5%). В то же время поступления по акцизному сбору сократились на 20,7 млн. грн. (на 21,2%).

Анализ денежных поступлений от налогоплательщиков Житомирщины за I полугодие 2011 года показал, что в Сводный бюджет мобилизовано 1,05 млрд. грн.

Субъектам хозяйствования области на расчетные счета возвращено почти 153 млн. грн., что больше прошлогоднего в 13,2 раза.

В структуре налоговых поступлений государственного бюджета наибольшую долю составляют поступления налога на прибыль (45,7%), НДС (26,8%), акцизного налога (12,5%).

По результатам работы за 1 полугодие 2011 года в государственный бюджет обеспечена уплата налога на прибыль 169,4 млн. грн., НДС - 252,0 млн. грн., акцизного налога - 46,2 млн. грн .

В местные бюджеты по результатам полугодия текущего года поступило 676,6 млн. грн. налогов и платежей.

В поступлениях местного бюджета наибольший удельный вес принадлежит налогу на доходы физических лиц - 516,8 млн. грн., или 76,3%; плате за землю - 59,3 млн. грн., или 8,8%, платежам за использование природных ресурсов - 40,6 млн. грн., или 6%, единому налогу на предпринимательскую деятельность - 24,6 млн. грн., или 3,6 %.

По состоянию на 1 июля 2011 года налоговый долг в бюджеты всех уровней по Житомирской области составил 147,6 млн. грн., в том числе в местные бюджеты - 41,6 млн. грн. С начала года общая сумма недоимки увеличилась на 22,5 млн. грн., в местные бюджеты - на 15,2 млн. грн.