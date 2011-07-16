Грищенко обсудил с премьер-министром Грузии развитие торгово-экономических отношений

В г. Тбилиси в рамках официального визита в Грузию председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО встретился с премьер-министром Грузии Николозом ГИЛАУРИ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, стороны обменялись мнениями относительно экономической ситуации в обеих странах и ходом реализуемых реформ. К.ГРИЩЕНКО и Н.ГИЛАУРИ также обсудили комплекс вопросов, связанных с развитием украинско-грузинских торгово-экономических отношений.

Стороны подчеркнули важность проведения осенью этого года Совместной межправительственной комиссии, которая будет способствовать углублению сотрудничества двух стран во многих сферах.

Во время встречи председатель МИД Украины и глава правительства Грузии обсудили перспективы сотрудничества в транспортной, энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.