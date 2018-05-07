Программа экономразвития-2012: плацдарм для стратегии

За годы независимости Украины попыток перейти на нормальный, принятый во всех развитых странах мира, уровень государственного управления, было много. Но это никак не удавалось. Все попытки внедрения среднесрочного и долгосрочного планирования так и оставались на бумаге. В «эпоху Кучмы» появлялись президентские обращения к парламенту, определявшие основные направления развития, но они не дополнялись целостной системой государственного прогнозирования и планирования – не было краткосрочных (годовых) программ развития регионов и всей страны, не было среднесрочных и качественных долгосрочных программ.

Огромное количество целевых и отраслевых госпрограмм никогда не увязывались между собой, а их количество в иные годы доходило до двух, и даже трех сотен. Они никогда нормально не финансировались, а выполнялись обычно не более чем на 25%. Иными словами, государственные средства использовались крайне неэффективно. Все это говорит о крайне низком уровне государственного планирования. Например, в 2009 году должны были исполняться 217 программ, из которых из госбюджета реально финансировались лишь 122. А для ежегодного их финансирования для реализации в полном объеме были необходимы средства, которые в несколько раз превышали расходную часть годового бюджета страны. При таких подходах средств было бы всегда мало.

Рынок тоже живет по плану

Всем прекрасно ясно, что без четкого планирования не может быть качественного результата, будь то отдельно взятое предприятие или страна в целом. Кроме того, наличие плана на несколько лет вперед, составленного на основе профессионального анализа, фактически снижает вероятности возникновение непредвиденных ситуаций в экономике.

Мировой опыт доказывает, что планирование в том или ином варианте – обязательный инструмент выхода стран из социально-экономических кризисов. Во многих государствах существует скользящая система 5-летнего (Франция, Япония, Китай, Южная Корея, Индия) или 3-летнего бюджетного планирования. В Соединенных Штатах 5-летняя была введена более 3-х десятилетий назад. Сегодня профильное управление Конгресса уже занимается 10-летними бюджетными проектами. На базе этих программно-целевых подходов сформированы индикаторы оценки эффективности выполнения программ, ведется мониторинг эффективности федеральных ведомств, его итоги ложатся в основу и кадровых, и финансовых решений, и даже системы премирования американских чиновников.

Отсутствие такого же планирования в Украине не только приводит к неэффективности государственных инвестиций. Не менее важно, что постоянные политические противостояния и отсутствие четкой государственной политики ориентируют и бизнес на достижение краткосрочных целей, кардинально снижают инвестиционную активность.

К примеру, для того чтобы построить нормальный завод, требуется от 2 до 5 лет. Для того чтобы он окупился, надо еще лет 10–15. Выходит для прихода инвестиций в создание новых качественных рабочих мест, конкурентоспособных с европейскими, с китайскими, с японскими или корейскими, и нам нужно прогнозирование лет на 15–20. А у нас ничего этого не было. Вот вам ответ на вопрос, почему мы так плохо живем.

Украина хочет «взяться за ум»

Пока сложно сказать, насколько полно понимание у сегодняшней власти, какой должна быть система государственного планирования. Но то, что началось движение в правильную сторону – несомненно.

Во-первых, президентский План экономических реформ до 2014 года (как среднесрочная программа) вызвал преимущественно положительные оценки экономистов. Во-вторых, Национальный план реализации президентской программы реформ на 2011 год предполагает принятие закона о стратегическом планировании. По словам представителей Кабмина, задача этого документа более четко выписать, как должна функционировать вся система государственного прогнозирования и планирования. Проект документа уже готов и проходит согласование в Комитете экономических реформ. В-третьих, впервые за годы независимости страны была принята Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2010 год, на основе которой впервые принимался госбюджет. Раньше все бюджеты верстались исключительно в ручном режиме. Причем постоянно не успевали в срок. Теперь решено сначала определять цели, а уж затем средства для их достижения.

В-четвертых, на смену Минэкономики создано Министерство экономического развития и торговли. В самом министерстве утверждают, что дело не только в названии. Как заявил его глава, а также первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, Минэкономразвития «возьмет на себя роль новатора и генератора идей по обеспечению перехода на стратегическое управление на государственном, региональном и корпоративном уровнях».

Об этом он сказал на днях на заседании коллегии Минэкономразвития, где презентовали проект Программы социального и экономического развития на 2012 год. По идее, этот документ должен стать шагом на пути к среднесрочному планированию. «Пора заканчивать с ручным управлением. Программа на 2012 год – первый и очень знаковый шаг в этом направлении», - заявил Андрей Клюев.

Работа над документом была начата еще в январе текущего года. Впервые все регионы обязали разработать свои программы развития, которые затем были учтены при подготовке годовой программы для страны. "Это первая попытка, по крайней мере, за последние 20 лет, сделать научно обоснованный документ. До этого были на самом деле декларативные программы", - считает директор Научно-исследовательского экономического института Минэкономразвития Игорь Манцуров . По словам разработчиков, проект вышел примерно на 100 страниц основного текста, плюс - около 600 страниц различных приложений. Среди них: подробный список мероприятий по реализации Программы; список мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности территорий; список целевых госпрограмм с указанием объемов и источников финансирования в 2012 году; план сотрудничества с международными финансовыми организациями; основные показатели и балансы развития экономики.

Во время подготовки документа были проанализированы все общегосударственные программы. В результате, из 86-ти осталось менее 60-ти программ, в которые будут внесены изменения для повышения эффективности.

Проблема, с которой столкнулись в министерстве, – недостаток в госструктурах квалифицированных кадров, которые могли бы заниматься средне- и долгосрочным планированием. По этой причине к работе были привлечены не только специалисты профильных государственных институтов, но и независимые эксперты.

Проект предполагает следующие прогнозные показатели: в 2012 г экономика должна вырасти на 6,5%, промышленное производство — на 8,3%, инфляция не должна превысить 7,9%. Такие результаты планируется получить в результате концентрации ресурсов на так называемых "точках роста": машиностроении, добывающей промышленности, ТЭК, сельском хозяйстве, развитии транспортной инфраструктуры и сферах, связанных с проведением Евро-2012.

В машиностроении государственные инвестиции будут направлены в авиастроение, космическую отрасль, судостроение, производство отечественной сельскохозяйственной техники. Документ предполагает усилия по увеличению собственной добычи полезных ископаемых, чтобы уменьшить зависимость Украины от импорта не только энергоресурсов, но и другого сырья. Отдельный акцент – на программах энергосбережения. Среди многих других шагов, проектом предусмотрена реконструкция зданий бюджетной сферы для снижения потерь тепла, удешевление кредитов, полученных ОСМД и физическими лицами на реализацию энергоэффективных мероприятий.

Также в проекте документа определены объемы финансирования для выполнения ключевых задач в каждой сфере экономики и социальной жизни в 2012 году. Причем усилено внимание к развитию не только металлургии и химпрома, но и других отраслей. Это, конечно, не сразу, а в перспективе, даст возможность снизить зависимость ВВП от изменений цен на металл на внешнем рынке.

"Кабинет Министров делает акцент на переориентацию своей деятельности в направлении повышения инвестиционной активности… И декларация о том, что на капиталовложения будет направлено 5% ВВП, – это европейский показатель, и это принципиальная ориентация программы. В Программе есть новая формула реализации этого подхода: государство не только мотивирует свою деятельность в инвестиционном направлении, но и одновременно ищет пути привлечения негосударственных финансовых ресурсов на реализацию инвестпроектов", - заявил в ходе обсуждения программы директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец. В то же время директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский считает, что в программе возможные риски для экономики Украины в 2012 году проработаны недостаточно. А, по словам директора института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, в проекте не хватает описания шагов по детенизации экономики и легализации доходов. На это первый вице-премьер ответил, что эти меры планируют начать реализовывать уже в конце 2011 года. А В.Геец раскритиковал запланированные темпы роста социальных расходов. По его мнению, они могут привести к резкому ускорению потребительских цен.

В свою очередь А.Клюев призвал собравшихся экспертов предоставить свои предложения, которые будут учтены в проекте, а уж затем его вынесут на рассмотрение Кабинета Министров.

По его словам, самое важное – уйти от ручного управления, запустить работу механизма нормального стратегического прогнозирования и планирования, какая функционирует во всех развитых странах. Он заявил, что также будет разработана система мониторинга выполнения этой программы.

Кроме этого А.Клюев сообщил, что на основе наработанного опыта Минэкономразвития начинает работу над разработкой новой программы социально-экономического развития уже на среднесрочный период - «плановый год плюс два прогнозных года» (2013-2015 гг.).

Одним словом, направление правильное, посмотрим на результат.

Николай Юриченко