Комиссия ТС не рассматривала предложения по сотрудничеству в формате «3+1» - источник

В ходе заседания комиссии Таможенного союза 15 июля предложения Украины по сотрудничеству с ТС в формате «3+1» не рассматривались.

Об этом УНИАН сообщил источник в структурах, связанных с Таможенным союзом.

«Этого вопроса не было в повестке дня и он не обсуждался», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по некоторым данным, предложения Украины по сотрудничеству с Таможенным союзом, переданные российской стороне 8 июля по линии МИД, находятся в правительственных структурах России и не поступали для рассмотрения в комиссию Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1".

Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдёт ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

«Политическое руководство Украины, насколько я себе представляю, пока таких планов не вынашивает в практическом преломлении. Что это означает? Это означает, что три страны – Россия, Беларусь и Казахстан будут договариваться о том, как защищать свой внутренний рынок от продукции из третьих стран», - подчеркнул он.

28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».