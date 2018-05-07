Налоговые новшества - вразрез с декларациями Кабмина

Кабинет министров продолжает «подчищать» разработанный им же в прошлом году Налоговый кодекс. Очередную порцию новшеств, дополнений и изменений в начале июля принял парламент. С одной стороны, перманентный процесс доработки кодекса действительно упрощает бюрократические процедуры, в которых утопает украинский бизнес, с другой – вводятся нормы, которые полностью нивелируют декларации правительства о поддержке предпринимательства.

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (№ 8217) содержит достаточно значимый пакет норм, чего не было предпринято с момента принятия НК. Среди наиболее позитивных нововведений, которые касаются бизнеса, можно назвать следующие: во-первых, предусматривает списание налоговых штрафных санкций, пени и административных взысканий, начисленных с 1 января 2011 года и неуплаченных в госбюджет, в частности, за несвоевременную подачу декларации по налогу на доходы физических лиц и при уплате пенсионных взносов.

Стоит отметить, что пойти на подобные нарушения налогоплательщиков вынудили собственно нормы НК, которые среди прочего требовали от работодателей подачи деклараций по налогу на доходы работников даже в том случае, когда последние не получали доход. В результате, в органах ГНСУ образовались колоссальные очереди, налоговики просто физически не успели принять все декларации. Однако, согласно законодательству, неподача этой документации в установленный срок является основанием для наложения штрафа. Таким образом, данной нормой Кабмин списал штрафы, которые были начислены по его же вине.

Во-вторых, отменены фактические налоговые проверки физлиц-предпринимателей, незарегистрированных плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), а также юридических лиц, находящихся на упрощенной системе, которые применяют ставку единого налога 10%.

Кроме того, устанавливается мораторий на осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) со стороны органов госвласти и местного самоуправления (КРУ, пожарный надзор и пр.). Разрешается только проводить внеплановые проверки соблюдения санитарных требований и на основании жалоб потребителей. Но предпринимателям не стоит особо радоваться. Дочитайте формулировку данной нормы до конца, и все станет ясно - ограничения будут действовать только до введения в действие закона об упрощенной системе налогообложения.

В-третьих, в законе четко выписано, какие документы должны быть предъявлены для проведения выездной и фактической проверки. Отныне должностные лица ГНСУ вправе приступить к такому аудиту только при наличии направления. В нем указываются дата выдачи, наименование органа государственной налоговой службы, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименование и реквизиты субъекта (объекта), проверка которого проводится, цель, вид (плановая или внеплановая), основания, дата начала и продолжительность проверки, должность и фамилия должностного (служебного) лица, которое будет проводить проверку. Кроме того, налогоплательщик вправе потребовать копию приказа о проведении проверки и служебного удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки.

В-четвертых, Налоговый кодекс дополнен положением, которое предусматривает, что с налогоплательщиками, подающими отчетность в электронной форме, переписка органов Государственной налоговой службы может осуществляться посредством электронной связи, в электронной форме с соблюдением требований закона об электронном документообороте и электронной цифровой подписи. По запросу налогоплательщика, получившего документ в электронной форме, орган ГНСУ обязан выдать ему соответствующий документ в бумажной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего требования (в письменной или электронной форме). Устанавливается также, что достаточным подтверждением подлинности документа налоговой отчетности является наличие оригинала подписи уполномоченного лица на документе в бумажной форме, или наличие электронной цифровой подписи налогоплательщика.

Кроме названных нововведений, законом №8217 урегулировано значительное количество локальных норм, что облегчит жизнь предпринимателям. Вместе с тем, в нем содержится ряд положений, которые идут вразрез с декларациями Кабмина о поддержке бизнеса.

Правительство, вопреки запрету изменять ставки налогов среди года, протолкнуло норму об увеличении с 1 августа ставки сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства с 1% до 1,5%. Суммы незначительные, но это вопиющее нарушение демонстрирует полный нигилизм Кабмина в отношении действующего законодательства.

Вызывает недоумение и тот факт, что с окончательного текста закона была изъята норма, восстанавливающая возмещение НДС зернотрейдерам при экспортных операциях. Подобное ограничение в принципе недопустимо, т.к. фактически правительство легально отбирает у предпринимателей их оборотные средства. Кабмин, дописав это в НК, прикрывался декларацией о стимулировании экспорта высокотехнологической продукции. Намерение более чем благородное, но почему бы не отменить возмещение НДС для экспортеров руды, кокса, угля, электроэнергии и стальных полуфабрикатов. Очевидно, что на такие ограничения никто не пойдет. А в результате имеем следующее: поля «сплошь и рядом» засеяны рапсом, пшеница встречается от случая к случаю. Кто же будет ее заниматься, если со стороны правительства нет ни понимания, ни поддержки?..

Таким образом, переписывание Налогового кодекса пока полностью соответствует его разработке – ряд норм сводят на нет все позитивные моменты. НК до сих пор не выполняет свою ключевую задачу - формирование эффективного и прогнозируемого фискального пространства.

Алексей Левицкий (для УНИАН)