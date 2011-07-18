Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9955-7,9990 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9955/7,9990 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2834/0,2838, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2255/11,2320. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4017/1,4019 (пятница — 1,4139/1,4141).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9790/7,9890.