Доллар на межбанке к 12:00 преодолел отметку в 8 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9955/7,9990, к 12:00 цены повысились - 7,9970/8,0005 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2834/0,2838, к 12:00 цены поднялись до 0,2836/0,2840.

В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 28,1875 (0,0955).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4017/1,4019, а к 12:00 выросли до 1,4053/1,4055.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,2255/11,2320, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2370/11,2460.