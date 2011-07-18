Президент уволил заместителей председателя Налоговой Матвеева и Котькало

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил заместителей председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Олега МАТВЕЕВА и Александра КОТЬКАЛО.

Это предусмотрено соответствующими указами Президента от 18 июля т.г. №763 и №762, размещенными на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, А.КОТЬКАЛО был назначен на должность заместителя председателя ГНАУ правительственным распоряжением №1806 от 13 сентября 2010 года.