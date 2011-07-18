Введение ограничений на потребкредитование в валюте снизит риски украинских банков - Moody's

Введение ограничений на потребительское кредитование в валюте снизит валютные и кредитные риски украинских банков.

Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody`s, переданном агентству УНИАН.

«Мы ожидаем, что вновь введенные ограничения на кредитование физических лиц в иностранной валюте не только помогут банкам минимизировать их валютные и кредитные риски, но также будут оказывать положительное влияние на их доходность», - говорится в сообщении.

Moody`s отмечает, что до финансового кризиса кредиты в иностранной валюте составляли около 60% общего кредитного портфеля украинских банков, при этом основная часть этих кредитов была предоставлена заемщикам, которые не имеют доходов в иностранной валюте. После девальвации гривны на 60% в конце 2008 года многие из этих заемщиков не смогли погасить свои кредиты, что привело к ухудшению качества активов украинских банков. По данным рейтингового агентства, доля проблемных кредитов в общем портфеле на конец 2010 года достигла 40%.

«Хотя банки получили возможность предоставлять кредиты в иностранной валюте, с начала года большинство банков были сосредоточены на кредитовании в местной валюте. Они были осторожны в кредитовании в иностранной валюте, учитывая опыт прошлых лет. Кредиты в иностранной валюте в настоящее время составляют 46% всех непогашенных кредитов, и большинство из них выданы до начала финансового кризиса» - говорится в сообщении Moody`s.

Также отмечается, что банки, которые наиболее активно кредитуют население в валюте, это «дочки» иностранных банков. Эти банки должны будут скорректировать свои бизнес-модели, чтобы сохранить долю рынка.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг».

В частности данным Законом запрещается предоставление (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины.