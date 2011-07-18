Межбанк: закрытие торгов - 7,9980/8,0020 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9955/7,9990, к 12:00 цены повысились 7,9970/8,0005. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 7,9980/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2834/38, к 12:00 цены поднялись 0,2836/40. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2835/38. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2095 (+0,1175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4015/1,4165. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,2255/11,2320, к 12:00 цены ушли вверх 11,2370/11,2460. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 11,2270/11,2370.