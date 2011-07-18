До 17% средств среднего и крупного бизнеса находятся в тени – ГНСУ

На сегодня от 10% до 17% средств среднего и крупного бизнеса находятся в тени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные определили налоговики, анализируя деятельность предприятий с объемом валовых доходов свыше 1 млн. грн.

Как отметил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО, самые большие обороты средств нелегального бизнеса имеются в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

При этом рекордный удельный вес предприятий с оборотом свыше 1 млн. грн., которые минимизируют налоговые обязательства, в Харьковской области составляет 16,7% от общего оборота. Также значительной является доля теневого сектора в региональной экономике Одесской (15,2%) и Черкасской (13,4%) областей.

«Алгоритмы дистанционного мониторинга и раннего выявления субъектов теневой экономики позволят нам более-менее точно оценить объемы проблемы. Соответственно, мы можем адекватно реагировать на это. По сравнению с февралем этого года, сборы НДС выросли в 1,6 раза, в том числе по предприятиям группы риска – в 1,9 раза», - отметил А.КЛИМЕНКО.

«В мае мы предотвратили образование фиктивного налогового кредита на 615 млн. грн. В некоторых регионах налоговый кредит снизился наполовину. Но пока еще борьба с теневой экономикой не является одинаково эффективной на всей территории страны», - говорит заместитель председателя ГНСУ. По его словам, эффективной борьбы с теневой сферой экономики можно добиться, «возможно, даже с помощью жестких кадровых решений».