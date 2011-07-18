НБУ вводит в обращение с 20 июля памятные монеты «Андріївська церква»

Национальный банк Украины (НБУ), продолжая серию «Памятники архитектуры Украины», с 20 июля т.г. вводит в обращение монеты «Андріївська церква». Об этом сообщается на сайте Нацбанка. «Монеты посвящены архитектурной жемчужине Киева, построенной в середине XVIII века в стиле барокко по проекту выдающегося архитектора Растрелли - Андреевской церкви», - говорится в сообщении. Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы тиражом 8 тыс. штук; номиналом 5 гривен – из нейзильбера, тираж – 45 тыс. штук.

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