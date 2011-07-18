Налоговики перечислили в госбюджет 379,5 млн. грн. от лицензирования алкоголя и табака

Налоговики в первом полугодии 2011 года перечислили в общий фонд государственного бюджета 379,5 млн. грн. от лицензирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, что на 6,2% больше плановых показателей. В июне 2011 года в общий фонд госбюджета поступило 74,28 млн. грн., на 12,1% больше плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) со ссылкой на данные департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

В местные бюджеты от лицензирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в январе-июне поступило 377 млн. грн. От лицензирования производства поступило 116,2 тыс. грн. (плановые показатели перевыполнены на 32,3%), оптовой торговли – 69,2 млн. грн. (недовыполнены на 0,5%), розничной торговли – 307,7 млн. грн. (перевыполнены на 7,3%).

На 1 июля 2011 года в Украине действовали 195,092 тыс. лицензий, в том числе на производство спирта – 57 лицензий, производство табачных изделий – 12, производство алкогольных напитков – 200, оптовую торговлю – 542, розничную торговлю – 194281.