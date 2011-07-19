Межбанк: открытие - доллар дороже 8 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9980/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2844/0,2847, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3130/11,3205.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4144/1,4146 (понедельник — 1,4017/1,4019).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9890.