Межбанк: к 12:00 котировки доллара опустились ниже отметки 8 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/8,0020, к 12:00 цены снизились 7,9965/7,9990 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2844/47, к 12:00 цены поднялись 0,2846/49. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 28,0889 (-0,1206).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4144/46, а к 12:00 выросли 1,4184/86. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,3130/11,3205, к 12:00 цены ушли вверх 11,3410/11,3485.