Цены на золото выросли до нового рекордного максимума - эксперт

Цены на золото выросли на прошедшей неделе до нового рекордного максимума на фоне того, что внимание трейдеров сместилось на проблемный банковский сектор Европы.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Тем не менее, отметил он, августовские фьючерсы на золото закрылись гораздо ниже внутридневного рекордного максимума 1594,90 доллара за тройскую унцию после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен БЕРНАНКЕ омрачил надежды трейдеров на третий этап так называемого количественного смягчения. Комментарии Б.БЕРНАНКЕ столкнули цены на золото на негативную территорию, несмотря на резкий рост примерно до отметки 1600 доллара за унцию на фоне ожиданий дополнительного количественного смягчения. Некоторые участники рынка были обеспокоены тем, что слишком большой объем ликвидности со стороны программы покупки казначейских облигаций ФРС обесценит доллар США и спровоцирует рост инфляции.

Как подчеркнул В.СКИДАН, «золото считается многими альтернативой бумажным деньгам и более надежным средством сбережения, но спрос на этот драгоценный металл снижается, когда такие риски ослабевают. Экономическая и политическая напряженность по обе стороны Атлантики также усилила привлекательность золото как инвестиционного актива-убежища (который, вероятно, сохранит стоимость), тогда как другие классы активов демонстрировали бесконтрольные колебания. Особые опасения у консервативных инвесторов вызывают действия центральных банков, когда они пытаются сбалансировать стремление к экономическому росту против опасений относительно инфляции».