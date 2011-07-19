Минэкономики разработало свой законопроект о валютном регулировании

Министерство экономического развития и торговли разработало свой законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле».

Текст документа обнародован на сайте ведомства.

Законопроектом определяется, что статус главного органа валютного регулирования будет иметь Национальный банк Украины, а Кабинет министров - орган валютного регулирования.

Документом предлагается установить, что валюта Украины является единственным законным средством платежа на территории Украины. Цены (тарифы) на товары, которые предназначены для реализации на внутреннем рынке Украины, устанавливаются исключительно в валюте Украины. Использование любых эквивалентов в иностранных валютах запрещается.

Минэкономики также предлагает требования к размеру уставного капитала (фонду) для резидентов устанавливать в валюте Украины.

Законопроект содержит норму, которой предлагается предоставить Нацбанку право, по согласованию с Кабинетом министров Украины, вводить сроком до 6 месяцев требования относительно обязательной продажи не более 50% общей суммы поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов. Исключения составляют активы институтов общего инвестирования и активы негосударственных пенсионных фондов.

Как сообщал УНИАН, на рассмотрении в Верховной Раде с 2007 года находится законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле», авторами которого являются Борис КОЛЕСНИКОВ, Игорь ПРАСОЛОВ, Виталий ХОМУТИННИК и Юрий ВОРОПАЕВ. В Нацбанке называли этот документ базовым, и его доработка проходит с активным участием регулятора.

В июне т.г. председатель Нацбанка Сергей АРБУЗОВ заявил УНИАН, что пока не выработана единая позиция по ряду норм законопроекта по валютному регулированию.

“Обсуждение продолжается. Нет единого какого-то заключения... - сказал он. - Сейчас этот закон отрабатывается с депутатами, которые его подали. Думаю, в ближайшее время он выйдет. Это не от нас зависит. Все свои замечания мы подали”.