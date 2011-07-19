Таможенный союз должен использовать свою расчетную валюту – эксперт

Таможенный союз (ТС) должен использовать свою расчетную валюту.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Таможенный союз эффективно может функционировать только тогда, когда у него будет самостоятельная расчетная единица… Естественно, что такой валютой должен стать рубль, здесь нет ничего зазорного, просто в силу объемов экономики российской она должна быть», - уверен эксперт. Введение третьей валюты, например, евро или доллара, для расчетов будет неэффективным, считает он.

Кроме того, по словам С.ЯРЕМЕНКО, ТС необходимо присоединение Украины для полноценного функционирования: «Все прекрасно осознают, что без Украины Таможенный союз будет «хромать», он не состоится как завершенная площадь, экономическая территория, политическая структура… Тут нельзя скрывать, что нет политических каких-то моментов».

Как сообщал УНИАН, 8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1".

Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдёт ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».