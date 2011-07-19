Межбанк: закрытие торгов - 7,9975/8,0005 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9980/8,0020, к 12:00 цены снизились 7,9965/7,9990. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 7,9975/8,0005 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2844/47, к 12:00 цены поднялись 0,2846/49. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2849/52. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0755 (-0,1340).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4070/1,4215 . Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,3130/11,3205, к 12:00 цены ушли вверх 11,3410/11,3485. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились 11,3335/11,3420.