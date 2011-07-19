Законопроект Минэкономразвития о валютном регулировании в ближайшее время не может быть подан в ВР

Законопроект о валютном регулировании, который разработан Министерством экономического развития и торговли, в ближайшее время не может быть подан для рассмотрения в Верховную Раду. Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат Украины Юрий ВОРОПАЕВ. Он является соавтором проекта закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который был принят парламентом в первом чтении еще в апреле 2011 года.

«Они не могут подавать на регистрацию, пока тот (законопроект - УНИАН), который принят в первом чтении, не будет рассмотрен Верховной Радой… Такого права нет, согласно Регламенту Верховной Рады Украины», - сказал Ю.ВОРОПАЕВ.

Народный депутат отметил, что по законопроекту, соавтором которого он является, проходят консультации и обсуждения в рамках специальной рабочей группы при участии Национального банка Украины.

«Создана рабочая группа, мы обсуждаем, мнения, правки и т.д. Там работа идет. Тут появляется Минэкономики со своим предложением. Я понимаю так, что это предложение не в коей мере не согласовано с Национальным банком. Я считаю это неправильным. Такой закон нельзя принимать без соглашения с Нацбанком. Я не говорю, что нужно в полной мере учитывать предложения НБУ, но работать с ним и согласовывать с ним, в любом случае, надо», - сказал Ю.ВОРОПАЕВ.

При этом он не смог прокомментировать причину появления вышеуказанного законопроекта Минэкономики.

В свою очередь директор юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Виктор НОВИКОВ в интервью УНИАН подтвердил, что Минэкономики, по крайней мере, в текущем году, не проводило консультаций с Нацбанком по поводу своего законопроекта о валютном регулировании. Представитель регулятора отметил, что правительственное ведомство представило документ для всеобщего обсуждения и НБУ изучит его и предоставит свои рекомендации.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли разработало свой законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле». Текст документа обнародован на сайте ведомства.

Документом определяется, что статус главного органа валютного регулирования будет иметь Национальный банк Украины, а Кабинет министров - орган валютного регулирования.

Законопроект содержит норму, которой предлагается предоставить Нацбанку право, по согласованию с Кабинетом министров Украины, вводить сроком до 6 месяцев требования относительно обязательной продажи не более 50% общей суммы поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов. Исключения составляют активы институтов общего инвестирования и активы негосударственных пенсионных фондов.

Документом предлагается установить, что валюта Украины является единственным законным средством платежа на территории Украины. Цены (тарифы) на товары, которые предназначены для реализации на внутреннем рынке Украины, устанавливаются исключительно в валюте Украины. Использование любых эквивалентов в иностранных валютах запрещается.

Минэкономики также предлагает требования к размеру уставного капитала (фонду) для резидентов устанавливать в валюте Украины.

При этом, на рассмотрении в Верховной Раде с 2007 года находится законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле», авторами которого являются Борис КОЛЕСНИКОВ, Игорь ПРАСОЛОВ, Виталий ХОМУТИННИК и Юрий ВОРОПАЕВ. В Нацбанке называли этот документ базовым, и его доработка проходит с активным участием регулятора.

В июне т.г. председатель Нацбанка Сергей АРБУЗОВ заявил УНИАН, что пока не выработана единая позиция по ряду норм законопроекта по валютному регулированию.

“Обсуждение продолжается. Нет единого какого-то заключения... - сказал он. - Сейчас этот закон отрабатывается с депутатами, которые его подали. Думаю, в ближайшее время он выйдет. Это не от нас зависит. Все свои замечания мы подали”.