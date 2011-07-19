Технический дефолт США будет предотвращен, зато зону евро может ожидать распад - эксперт

Технический дефолт долговых обязательств США, скорее всего, будет предотвращен, а вот зону евро может ожидать распад в ближайшие годы. Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на мировых рынках заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

"Америку поддержит статус доллара как резервной валюты, а также Народный банк Китая, который и продолжит покупать долги страны в свои резервы с целью поддержки своего крупнейшего рынка сбыта", - отметил он. В то же время, по словам эксперта, отличие США от еврозоны состоит в разной степени мобильности рабочей силы, что и влияло на динамику продуктивности в обеих странах – в США, в отличие от зоны стран евро, она повышалась. Кроме того, по словам С.КУЛЬПИНСКОГО, в еврозоне не был разработан механизм спасения одних стран от дефолта их соседями по еврозоне, и поэтому уже больше года не были приняты конкретные меры по спасению Греции или Ирландии, к которым теперь, по словам эксперта, "добавился шум по поводу Италии". В свою очередь, США, по словам С.КУЛЬПИНСКОГО, ввели относительно эффективные фискальные меры, предусматривающие снижение расходов и повышение налогов в пропорции примерно 85% к 15%. При этом эксперт отметил, что такие меры невозможно осуществить для всей еврозоны.

В целом, отмечает С.КУЛЬПИНСКИЙ, нынешние опасения относительно дефолта, как США, так и еврозоны, "спекулятивные, но не беспочвенны в отношении еврозоны". В любом случае, по словам эксперта, в ближайший год рынки акций будут только стагнировать, а инвестиции будут идти преимущественно из стран Азии. Для Украины пришло время поиска инвестиций из новых развивающихся рынков Азии и в первую очередь из Китая, но это будет не банковский сектор и не рынок акций, отметил эксперт. "Для инвестиций из еврозоны и стран США время для Украины завершилось еще в 2008 году и интересной для инвесторов наша страна может стать только после отмены моратория на продажу земли", - добавил эксперт.