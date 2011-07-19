Эксперт прогнозирует последующую девальвацию гривни

Заслуженный экономист Украины Виктор СУСЛОВ прогнозирует последующую девальвацию гривни и накопление Украиной внешних долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Экономика Украины развивается таким образом, что она неизбежно движется к дальнейшей девальвации гривни, поскольку мы не можем выровнять свой баланс товаров и услуг. Именно поэтому нам придется девальвировать гривню. Это также связано с наращиванием долгов, а любое наращивание долгов - это путь, в конечном счете, к дефолту», - сказал он.

Кроме того, как отметил экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО, в ближайшие 5 лет в украинской экономике будет наблюдаться финансовый и экономический спад.

По мнению обеих экспертов, с учетом экономической ситуации в стране Украина имеет возможность выиграть от вступления в Таможенный союз с Российской Федерацией, Казахстаном и Беларусью.