В сфере кредитования физлиц за минувшую неделю произошло несколько изменений - эксперт

В сфере кредитования физических лиц за минувшую неделю произошло несколько изменений.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

В частности, отметила она, Верховная Рада окончательно запретила выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте. Помимо этого, парламент принял закон, регулирующий порядок реструктуризации кредитной задолженности.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, при кредитовании на покупку автомобилей предложения сроком на 1-5 лет есть практически у всех банков, но все больше финансовых учреждений предлагают семилетние кредиты. Ставки же остались в большинстве без изменений. Процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 8,9 до 14,99% годовых; 3 года – от 13,3 до 21%; 5-7 лет - от 13,3% до 21%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 8,8% до 18,8% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 0,3 до 3% от суммы.

Как сообщила эксперт, на приобретение недвижимости банки предлагают кредиты на условиях: от 15 до 21% годовых на срок от 10 до 20 лет. Размер аванса колеблется от 30% от стоимости объекта, иногда 25% при совместных программах с застройщиком. Одноразовые комиссии составляют от 1 до 5% от сумы кредита.