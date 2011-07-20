Администрация США и Конгресс достигли компромисса по сокращению бюджетных расходов

Администрация США согласилась пойти на компромисс с Конгрессом и принять жесткий план сокращения бюджетных расходов в обмен на повышение потолка госдолга, передает РИА «Новости».

По итогам 2011 года финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 трлн. долларов. 16 мая США преодолели очередной потолок госдолга, определенный Конгрессом в прошлом году в 14,3 трлн. долларов. Теперь у администрации есть несколько недель, чтобы избежать дефолта, который может произойти уже после 2 августа, если Конгресс не проголосует за повышение уровня потолка. Белый дом предлагает повысить верхний предел на 2,4 трлн. долларов.

Члены Конгресса, преимущественно республиканцы, отказываются рассматривать вопрос о повышении потолка, заявляя о том, что администрация должна представить одновременно и план снижения расходов на госуправление. Администрация заявляет о готовности снижать расходы, однако настаивает на необходимости отмены налоговых льгот и повышения налогов для богатейших американцев и наиболее преуспевающих компаний. Республиканцы, традиционно пользующиеся поддержкой крупного бизнеса, настроены категорически против этого. Они требуют значительного сокращения расходов на социальную сферу.

Президент США Барак ОБАМА заявил, что уже сегодня представители демократов и республиканцев начнут выработку конкретных положений компромиссного плана серьезных мер, включающих сокращение расходов, изменения в системе социального страхования, бесплатной медицинской помощи.

Потолок госдолга - уникальное определение, существующее только в США. Впервые американский Конгресс определил максимальный уровень долга в 1917 году и с тех пор постоянно повышал его. С начала 2000-х годов делать это приходилось чаще, и за этот период он поднимался 10 раз.

В последнее десятилетие запускать печатный станок США приходилось из-за дорогостоящих войн в Ираке и Афганистане и последовавших за ними программ помощи "молодым демократиям", а также из-за мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Если более 30 лет назад размер госдолга оценивался в 908 млрд. долларов, то с начала 1980-х годов он начал расти стремительными темпами и уже в 1982 году составил 1 трлн. долларов, а к 1996 году достиг уровня в 5 трлн. Отметки в 10 трлн. госдолг достиг в 2008 году, когда из-за рецессии существенно снизился объем собираемых налогов, а правительству пришлось тратить большие средства на социальные программы и борьбу с безработицей.