До конца 2011 года ПАО "ПриватБанк" планирует увеличить свою сеть в Российской Федерации на 60 отделений – до 230.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

"Мы заинтересованы активно развивать банковский бизнес в России и предлагать

клиентам лучшие практики, полученные в результате 19-летнего лидерства в

Украине", - прокомментировал стратегию "ПриватБанка" председатель правления Александр ДУБИЛЕТ.

По информации пресс-службы, "ПриватБанк" занимает 8-е место среди всех банков на территории России по количеству банкоматов и 13-е место по количеству пластиковых карт.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

По состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доля составляет 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.