Азаров: рост ВВП за первое полугодие составляет 4,4%

По предварительным данным, рост ВВП в Украине за январь-июнь составил 4,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Предварительная оценка ВВП в Украине свидетельствует о росте 4,4%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что рост промышленного производства в январе-июне составил около 9%.

«Как и планировали, мы выходим на докризисный уровень производства, преодолеваем потерю в 2009 году пятой части промышленного потенциала», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. В госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.

В Украине рост промышленного производства в мае текущего года по сравнению с маем 2010 года составил 8,6%, в январе-мае 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,5%. Рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом - 11%.