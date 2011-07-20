Правительство должно быть готово к возникновению новой волны мирового кризиса - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что в связи с существующими предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины должно быть готово к возникновению новой волны экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, 20 июля, на заседании Кабинета министров Украины.

В связи с этим он подчеркнул, что необходимо усилить требование к экономическому анализу и прогнозированию в стране. «Ситуация на мировых рынках непростая и даже тревожная», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что оба инвестиционных центра – США и Европейский Союз стоят на пороге решений, которые могут иметь «драматические последствия» для мировой экономики. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что США планируют увеличить национальный долг до уровня, превышающего ВВП страны, а Европейский Союз рассматривает возможность выделения беспрецедентной финансовой помощи отдельным странам.

«Ведущие экономические эксперты предупреждают о возможности возникновения нового экономического кризиса. Мы не вправе пренебрегать такими серьезными предупреждениями, как это делали наши предшественники. Поэтому страну нужно готовить к любым сценариям. Сегодня, как никогда, наша политика должна быть взвешенной, аккуратной, и максимально сориентированной на собственные силы и поиск внутренних ресурсов и стимулов. Нужно ограничить или вообще отказаться от внешних заимствований, и крайне аккуратно относиться к предоставлению государственных гарантий», - сказал Н.АЗАРОВ.