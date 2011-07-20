Торги по доллару на межбанке открылись котировками 7,9960/8,0005 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9960/8,0005 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2850/0,2854, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3270/11,3350. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4165/1,4167 (вторник — 1,4144/1,4146).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с продажей доллара по курсу – 7,9890 грн./долл.