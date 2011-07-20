«ПриватБанк» намерен открыть отделение в Германии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«…Стратегией банка запланировано усиление присутствия в ряде стран Западной Европы. Так, например, завершается подготовка к открытию отделений на территории Германии», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 20 миллионов корпоративных и розничных клиентов и имеет отделения и представительства в 12 странах мира, включая Россию, Грузию, Латвию, Италию, Португалию, Китай и Великобританию.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

По состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доля составляет 45,069997% и 44,999998%, соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.