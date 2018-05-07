"Валютный" законопроект от Минэкономразвития: просто "фиксаж" для рынка?

Разработанный Министерством экономического развития и торговли Украины проект Закона Украины «О валютном регулировании и валютном контроле», текст которого на этой неделе был обнародован на сайте Министерства, фактически закрепляет существующий механизм функционирования украинского валютного рынка. Небольшие изменения, которые предлагается прописать в этом законе, радикально ситуацию на валютном рынке не изменят.

Согласно законопроекту «О валютном регулировании и валютном контроле», Нацбанк Украины был и остается главным распорядителем и контролером валютного рынка. Именно НБУ вменяется в обязанности регулировать валютный рынок и предпринимать адекватные меры, чтобы не допускать кризисных явлений на рынке. Для этого НБУ и только он, как и раньше будет выдавать генеральные и индивидуальные валютные лицензии, устанавливать нормативы и лимиты и штрафовать нарушителей валютного законодательства. Еще раз за НБУ закрепляется право устанавливать лимиты отклонения курса валюты по отношению к гривне при валютнообменных операциях с населением. Помогать НБУ контролировать валютный рынок будут ГНСУ, таможня и другие госорганы. Все операции с валютой, по аналогии с действующим законодательством, будут осуществляться через банки и другие финансовые структуры, которые имеют лицензию от Нацбанка.

Предлагается оставить нетронутым и требование, чтобы все расчеты по экспортно-импортным контрактам были завершены не позже 180 календарных дней. Продление этого срока НБУ возможно, только при наличии объективных причин, которые указывают, почему расчеты не могут быть завершены в этот срок. Во всех остальных случаях, в случаи нарушения этих сроков, участникам внешнеэкономических сделок, грозит штраф 0,3% от суммы контракты за каждый день просрочки.

Впрочем, "валютный" законопроект от Минэкономразвития таки предлагает ряд небольших изменений. В частности, этот закон закрывает брешь в лицензировании небанковских участников валютного рынка. В сответствии с ним, не только банки, но и все небанковские учреждения, которые так или иначе имеют дело с валютными операциями, как например международные платежные системы, почтовые службы, различные небанковские учреждения, которые получают или пересылают валюту другим лицам, обязаны получать генеральную лицензию от НБУ. В случае прохождения этой нормы через Кабмин и Раду, это может отразиться на работе действующих платежных систем. Но скорее всего они просто получат генеральные лицензии от НБУ и будут продолжать свою работу в прежнем режиме. Хотя, вполне вероятно, что отдельные платежные системы уйдут с рынка Украины, если не захотят получить эти лицензии.

Еще один момент, вызывающий интерес такого массового и азартного "игрока" на валютном рынке, как население. В проекте четко прописано, что единственным платежным средством на территории Украины, является гривна. При этом оговорено, что физическое лицо-гражданин Украины имеет право перечислять свои личные валютные сбережения, которые хранятся на банковском счету другому физическому лицу резиденту Украины без, каких-либо ограничений. Но, такая валютная операции возможна только(!) между физическими лицами.

Проект закона предлагает запретить использовать платежные карты для расчетов с нерезидентами по внешнеэкономическим контрактам. Это не значит, что нельзя будет пользовать платежными картами за рубежом. Как и сейчас с помощью платежных карт можно будет за рубежом делать покупки в магазинах, получать валюту в банкоматах, но нельзя будет с помощью платежной карты оплатить покупку недвижимости за рубежом или другой контракт с нерезидентом. Если физическое лицо пожелает приобрести недвижимость за рубежом, оно будет обязано обратиться в НБУ, получить индивидуальную лицензию для такого рода операции. При этом гражданин Украины будет обязан эту недвижимость включить в свою декларацию о доходах, которую он будет обязан подавать раз в год в ГНА и обязательно уплатить налоги, в случаи, если он эту недвижимость сдает в аренду.

Проект закона также предлагает полностью запретить использование чеков на предъявителя в любом виде, но при этом именные чеки, в том числе и туристические чеки могут использоваться.

Также предлагается прописать право НБУ в случае крайней необходимости при согласовании с КМУ вводить требование об обязательной продаже 50% валютной выручки, которая поступает в Украину. Это требование необходимо было принять еще в конце 2008 года, когда ситуация на валютном рынке Украины была критическая. Имея это право, тогда в 2008 году, НБУ мог бы не допустить такого большого падения курса гривны. Скорее всего это право по введению обязательной продажи валютной выручки рассчитано на новые кризисы, которые, как известно, любят Украину.

Вот, собственно, фактически и все новшества, которые предлает проект закона о валютном регулировании, разработанный Минэкономразвития. Вполне вероятно, что данный законопроект может быть принят без проблем, поскольку он радикально не меняет существующий механизм работы валютного рынка.

Александр Охрименко,

президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)

От редакции. Когда материал нашего автора уже фактически был готов к публикации, агентство УНИАН получило комментарий, который наталкивает на мысль, что наиболее интересным в данном законопроекте могут оказаться не столько предлагаемые новшества, сколько сам факт его появления, как таковой. И что на пути прохождения данного документа таки могут вырости тернии. Представитель, так сказать, "конкурирующей организации субъектов законодательной инициативы" - народный депутат Украины Юрий Воропаев заявил, что законопроект о валютном регулировании, который разработан Минэкономразвития в ближайшее время не может быть подан для рассмотрения в Верховную Раду, поскольку еще в апреле 2011 года Рада уже приняла в первом чтении проект закона... «О валютном регулировании и валютном контроле». Соавтором этого законопроекта и является Ю.Воропаев. Недоумение депутата - зачем понадобился законопроект-близнец пока "зависло" на этапе заданных вопросов. А вот предположения депутата, что Минэкономразвития, скорее всего, не согласовало свой законопроект с регулятором подтвердил директор юридического департамента Нацбанка Виктор Новиков, которые сообщил УНИАН, что НБУ обязательно ознакомится с проектом в режиме "всеобщего обсуждения".

Пока же "напряглись" прямые и косвенные участники и эксперты рынка недвижимости, которые с готовностью заявили, что возможный запрет проведения сделок в иностранной валюте может привести к незначительному росту цен на жилье.