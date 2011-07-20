Кризис в ЕС можно решить лишь путем глубокой финансовой интеграции - Сорос

Кризис в зоне евро и Европейском Союзе в целом можно решить лишь путем глубокой финансовой интеграции. Как сообщает BBC, об этом заявил известный финансист Джордж СОРОС.

По его словам, сегодня странам еврозоны необходимо выполнить три условия, чтобы преодолеть кризис. Во-первых, по мнению Д. СОРОСА, необходим общеевропейский механизм управления банковской системой, особенно на случай дефолта Греции. "Тогда евро в итальянском или испанском банке не будет стоить столько же, сколько в банке немецком", - отметил финансист.

Во-вторых, по словам Д. СОРОСА, необходимо создать более равноправные условия, чтобы страны с большими долгами могли получить большинство необходимых им кредитов на таких же условиях, что и страны-кредиторы вроде Германии. "То есть нужны еврооблигации", - отметил он.

И в-третьих, по мнению финансиста, необходимо дать возможность разным странам стать конкурентоспособными. "Каждая страна должна сделать это по-своему. Но для тех, кто с этим не справится, нужно найти механизм выхода из зоны евро", - сказал он.

Д. СОРОС также отметил, что, несмотря на многочисленные заявления, именно немецкая, а также французская банковские системы сегодня требуют гарантий от других стран. "Возникает много недоразумений, особенно в Германии, относительно того, что немцев якобы просят "спасать" Грецию. Это не так. На самом деле их просят спасать их собственные банки", - отметил финансист.