Минэкономразвития создало спецстраничку на своем сайте для экспортеров

Министерство экономического развития и торговли Украины для более оперативного реагирования и решения проблемных вопросов, которые возникают у экспортеров на внешних товарных рынках и во время оформления экспортно-импортных операций, создало страничку на своем сайте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития и торговли, с использованием этой странички специалисты ведомства смогут быстрее знакомиться с проблемными вопросами и более оперативно оказывать помощь экспортерам.

Адрес странички http://www.me.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=168688&cat_id=16868.