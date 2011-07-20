Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9975-8,0010 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9960/8,0005, к 12:00 сузился спрэд 7,9980/7,9995. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9975/8,0010 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2850/54, к 12:00 цены поднялись 0,2853/56. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2857/61. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,9599 (-0,1156).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4165/67, а к 15:00 выросли 1,4212/14. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,3270/11,3350, к 12:00 цены ушли вверх 11,3455/11,3515. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 11,3720/11,3810.