Налоговики выявили 748 фактов проведения незаконных азартных игр

Налоговая милиция выявила 748 фактов проведения незаконных азартных игр с момента действия закона о запрете игорного бизнеса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Деятели запрещенного бизнеса предоставляли услуги игрокам через сеть интерактивных клубов и интернет-залов.

Стоимость изъятого игрового оборудования составила 54,9 млн. грн., органам МВД передано 588 материалов для возбуждения уголовных дел.

В частности, в июне налоговики выявили сеть из трех игорных клубов в Киеве во время расследования дела об уклонении от налогообложения. Сотрудниками налоговой милиции были изъяты 41 игровой автомат и 60 единиц компьютерной техники.

В мае были закрыты два игровых клуба в Харькове. Во время обысков изъяты игровые автоматы и столы для игры в рулетку, а также полученные организаторами от посетителей средства – 23 тыс. грн. и 200 долл. США.

В целом с начала действия закона о запрете игорного бизнеса в Украине налоговая милиция выявила 2359 фактов незаконного предоставления развлекательных услуг любителям азартных игр. Изъято игровых автоматов и другого оборудования на сумму 357,7 млн. грн.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.