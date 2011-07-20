Эксперт: сокращение перечня сертификации - шаг правительства навстречу предпринимателям

Решение о сокращении на 50% перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, является позитивным шагом правительства, направленным на снижение неоправданных расходов субъектов хозяйствования, облегчение условий ведения бизнеса в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид КОЗАЧЕНКО.

Кроме того, отметил эксперт, в условиях, когда уровень гармонизации национальных стандартов в области сертификации с международными и европейскими составляет около 30%, намерение правительства проводить дальнейшую дерегуляцию в этом вопросе говорит о понимании проблемы и желании ее решить.

Напомним, в четверг, 14 июля, первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, представляя проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год, поручил руководителям структурных подразделений Минэкономразвития, подчиненных государственных предприятий и организаций до конца ноября сократить на 50% перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине.

Цель такого шага - уменьшить неоправданные расходы субъектов хозяйствования, связанные с введением продукции в обращение.