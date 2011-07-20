Налоговики Кировоградщины разоблачили предприятие, уклонившееся от уплаты 2,4 млн. грн. налога

На Кировоградщине сотрудники налоговой милиции установили факт уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2,4 млн. грн. частным предприятием по хранению семян за период с мая 2008 года по декабрь 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНС в Кировоградской области.

Как оказалось, руководитель предприятия документально оформлял бестоварные операции по приобретению зерновых культур у фиктивных субъектов ведения хозяйства, безосновательно завышая налоговый кредит по НДС. Относительно директора милицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Криминального кодекса Украины.

Кроме того, в ходе проверки сотрудники налоговой милиции установили факт присвоения служебными лицами предприятия 440 тонн семян подсолнуха стоимостью 1 млн. грн., которые были отданы на хранение другим местным обществом с ограниченной ответственностью.

Средства, полученные за сделку, были использованы бизнесменами на приобретение сельскохозяйственной продукции.